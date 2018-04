Versuchter Totschlag: Bauarbeiter tritt Mann gegen Kopf

51-Jähriger bei Streit auf Baustelle bei Lichtenfels schwer verletzt

SEUBELSDORF - Er schlug mit den Fäusten auf ihn ein und hielt auch nicht inne, als sein Kontrahent auf dem Boden lag: Auf einer Baustelle bei Lichtenfels ist in der Nacht zum Sonntag ein Streit außer Kontrolle geraten. Ein 51-Jähriger wurde dabei schwer am Kopf verletzt.

Der 30-jährige Bauarbeiter und sein 51-jähriger Bekannter hatten in der Nacht zum Sonntag zunächst auf einer Baustelle im Stadtteil Seubelsdorf gemeinsam getrunken. Kurz nach Mitternacht fingen die beiden an zu streiten. Laut Polizei waren sie zu diesem Zeitpunkt bereits erheblich alkoholisiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Coburg versetzte der Jüngere dem Älteren zunächst mehrere Faustschläge. Als dieser bereits am Boden lag, trat der Angreifer außerdem mit den Füßen auf ihn ein und verletzte den 51-Jährigen dabei so schwer im Gesicht, dass er stationär im Krankenhaus behandlet werden musste. Gegen den Täter erging Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

