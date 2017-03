Video: Hier zieht ein Tornado durch Unterfranken

WÜRZBURG - Am Donnerstagabend zog ein Tornado durch Unterfranken. Bei Rimpar und Kürnach nahmen Amateurfilmer die Windhose auf. Offenbar wurden mehrere Dächer abgedeckt. Es war nicht der erste Tornado in den vergangenen Jahren in Nordbayern.

"Das ganze Gewittergebiet zieht jetzt in Richtung Südosten ab", sagte ein Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Damit trifft das Gewitter derzeit auf Mittelfranken. Alles zur Unwetterwarnung lesen Sie hier. Laut Polizei wurden rund zehn Dächer beschädigt, einige davon abgedeckt. Verletzt wurde bei dem Vorfall ersten Informationen zufolge offenbar niemand.

Hier sehen Sie weitere Amateuraufnahmen aus Unterfranken:

Tornados in Deutschland sind selten, aber nicht unmöglich. Im Jahr 2015 sorgte eine Windhose für schwere Schäden im oberfränkischen Ohausen, einem Ortsteil von Freystadt. Dabei seien Bäume "wie Streichhölzer umgeknickt", berichteten Augenzeugen damals. Mehr als 25 Häuser wurden beschädigt.

Im vergangenen Jahr traf ein Tornado ein Wohngebiet im Nordosten von Hamburg. Die Feuerwehr musste im Sekundentakt ausrücken. Die Schäden damals gingen in die Millionen, ernsthaft verletzt aber wurde niemand.

