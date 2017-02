Video: Markus Rinderspacher über Zuversicht

Der SPD-Fraktionsvorsitzende über seinen Grundoptimismus und Hoffnungen - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Was fällt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zum Thema Gelassenheit ein, und was denkt Ministerpräsident Horst Seehofer über Schwäche? In unserer Gesprächsreihe ist heute Markus Rinderspacher an der Reihe, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag.

Das Video erscheint im Rahmen unserer Serie "Reden wir ...". Hier sprechen bayerische Politiker über Themen, die unpolitischer nicht sein könnten.

Video: Roland Englisch

