Videos: Hier zieht ein Tornado durch Unterfranken

Etwa 30 Dächer abgedeckt - 2015 peitschte ein ähnlicher Sturm durch Freystadt - vor 44 Minuten

WÜRZBURG - Am Donnerstagabend schockte ein Tornado Unterfranken. Bei Rimpar und Kürnach nahmen Amateurfilmer den Sturm auf. Etwa 30 Dächer wurden abgedeckt. Es war nicht der erste Tornado in den vergangenen Jahren in Nordbayern.

Es war wohl nur eine einzelne kleine Zelle, die aber entfaltete große Wirkung: In Kürnach (Landkreis Würzburg) deckte ein Tornado am Donnerstagabend etwa 20 bis 30 Dächer ab. "Zwei Bäume sind umgeknickt und ein Gartenhäuschen umgeweht", sagt ein Polizeisprecher. Verletzt aber wurde niemand, zur Schadenshöhe gibt es bislang nur Spekulationen.

Ein Wirbel gilt dann als Tornado, wenn er durchgehend bis zum Boden reicht. Nicht immer sind die Windhosen auch sichtbar. Der Tornado, der auf mehreren Videoaufnahmen bis in ein Waldgebiet hinein reicht, löste sich zwar schnell wieder auf, blieb aber nicht ohne Folgen. Weil die Gewitterzelle in Richtung Osten zog, gab der Deutsche Wetterdienst, kurz DWD, auch eine Warnung für Mittelfranken und den Raum Nürnberg heraus. Ein neuerlicher Tornado dort bildete sich aber nicht - dafür regnete und stürmte es, eine Straßenunterführung in Zerzabelshof stand unter Wasser. Sonst aber blieb es laut Polizei und Feuerwehr ruhig.

Bilderstrecke zum Thema Bilder der Zerstörung: Tornado wütet in Unterfranken Etwa 30 Häuser wurden abgedeckt, verletzt aber zum Glück niemand: Ein Tornado wütete am Donnerstagabend im unterfränkischen Kürnach bei Würzburg. Noch am Abend arbeiteten Feuerwehr und Retter an der Beseitigung der Trümmer.



Das Frühjahr in Deutschland gilt als Tornadozeit, auch wenn die Stürme selten so deutlich ausfallen wie in Kürnach. "Es war nicht unerwartet, aber nicht sehr wahrscheinlich", sagt ein DWD-Fachmann der Deutschen Presse-Agentur. "Die Grundbedingungen, dass Tornados auftreten, waren gegeben. In Kürnach hat es gereicht, dass die Winddrehungen vom Boden in die höheren Luftschichten so stark waren, dass sich ein Tornado hat ausbilden können."

Hier sehen Sie weitere Amateuraufnahmen aus Unterfranken:

Tornados in Deutschland sind selten, aber nicht unmöglich. Im Jahr 2015 sorgte eine Windhose für schwere Schäden im oberfränkischen Ohausen, einem Ortsteil von Freystadt. Dabei seien Bäume "wie Streichhölzer umgeknickt", berichteten Augenzeugen damals. Mehr als 25 Häuser wurden beschädigt.

Bilderstrecke zum Thema Nach Tornado: Aufräumarbeiten in Ohausen beginnen Nachdem ein schwerer Sturm in Ohausen im Landkreis Neumarkt am Freitagabend massive Schäden angerichtet hat, beginnen nun die Aufräumarbeiten. Der vom Deutschen Wetterdienst als Tornado eingestufte Sturm dauerte insgesamt nur etwa 60 Sekunden.



Im vergangenen Jahr traf ein Tornado ein Wohngebiet im Nordosten von Hamburg. Die Feuerwehr musste im Sekundentakt ausrücken. Die Schäden damals gingen in die Millionen, ernsthaft verletzt aber wurde niemand.

Bilderstrecke zum Thema Lothar, Kyrill, Egon: Die heftigsten Stürme in der Region In den vergangenen Jahren richteten zahlreiche Stürme und Orkantiefs in Deutschland verheerende Schäden an. Auch Franken war mehrfach betroffen. Orkan Lothar, der im Dezember 1999 eine Schneise der Verwüstung hinterließ, galt damals als "Jahrhundertsturm". Ihm folgten weitere zerstörerische Winterstürme.



tl