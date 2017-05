Viel Bargeld und kiloweise Cannabis: Plantage in Selbitz

Fünfstelliger Bargeldbetrag - Vierter Tatverdächtiger in Berlin festgenommen - vor 20 Minuten

SELBITZ - Als die Polizei am Samstagabend das Grundstück im Landkreis Hof betrat, ging es eigentlich um einen ganz anderen Sachverhalt. Doch schon bald wurde klar, dass der 68-jährige Berliner und die zwei 64 und 42 Jahre alte Frauen etwas zu verbergen hatten. Das Ausmaß überraschte allerdings selbst die Beamten.

Am Samstagabend entdeckten Nailaer Polizisten in einem Schuppen auf diesem Grundstück in Selbitz eine professionelle Cannabisplantage. © News5/Fricke



Am Samstagabend entdeckten Nailaer Polizisten in einem Schuppen auf diesem Grundstück in Selbitz eine professionelle Cannabisplantage. Foto: News5/Fricke



Laut Angaben der Polizei fuhren Beamte aus Naila am Samstag gegen 19.30 Uhr zu dem freistehenden Einfamilienhaus in Selbitz. Auf dem Grundstück trafen die Polizisten auf einen 68-jährigen Berliner sowie zwei Frauen im Alter von 64 und 42 Jahren. Eigentlich waren die Polizisten wegen eines anderen Sachverhaltes gekommen, doch dieser rückte schon bald in den Hintergund, denn den Beamten fiel der deutliche Marihuanageruch auf.

Darauf angesprochen übergaben die drei der Polizei eine geringe Menge Cannabis - doch die Beamten blieben weiter misstrauisch. Kurz darauf fanden sie weitere Drogen und die Durchsuchung des Grundstücks nahm seinen Lauf. "Nicht schlecht staunten die Beamten beim Blick in den Schuppen", berichtet die Polizei Naila. Versorgt durch ein ausgeklügeltes Beleuchtungs- und Bewässerungssystem wuchsen dort rund 100 Cannabispflanzen.

Bei der Suche machten die Polizisten noch einige weitere Entdeckungen: Rund drei Kilogramm Marihuana, etwa 17 Kilogramm Pflanzenteile und sogar Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Betrags wurden sichergestellt. Auch in der Wohnung der 42-Jährigen wurden die Beamten noch einmal fündig: Ein Rauschgiftspürhund erschnüffelte 500 Gramm Marihuana.

Der Mann und die beiden Frauen wurden festgenommen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging Haftbefehl gegen die drei. Ein weiterer Berliner rückte in den Fokus der Ermittler. Der 45-Jährige wurde am Donnerstag in der Hauptstadt festgenommen und an die Polizei Hof übergeben. Mittlerweile befinden sich alle vier Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.