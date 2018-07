Viele Wolken und Regen: Der Sommer gönnt sich eine Pause

NÜRNBERG - Grau und trist sind die Wetteraussichten für die erste Hälfte dieser Juliwoche: Nach einem sommerlichen Montag sinken die Temperaturen und werden abgelöst von Wolken und Regen. Zum Wochenende hin ist allerdings wieder Besserung in Sicht.

Das Wetter in den nächsten Tagen wird vor allem wechselhaft. © dpa



Ab Dienstag ist es leider vorbei mit der Sommerhitze der letzten Tage: Es bleibt meist wolkig und unbeständig bei Höchsttemperaturen von 20 Grad, wie wetter.de voraussagt. Erst gegen Abend soll der Himmel aufklaren und der Regen nachlassen.

Auch am Mittwoch wird es nicht besser: In den Prognosen des Wetterdienstes von nordbayern.de klettert das Thermometer auf maximal 22 Grad. Es bleibt weiterhin eher bewölkt und regnerisch. Die Sonne lässt sich maximal zwei Stunden lang blicken.

Der Donnerstag geht wetter.com zufolge genauso grau und wolkenverhangen weiter. Wieder liegen die Temperaturhöchstwerte bei 22 Grad. Dass es regnet, ist allerdings eher unwahrscheinlich.

Aufgeatmet werden kann dann am Freitag: Dann meldet sich die Sonne zurück, verspricht wetter.de. Mit 27 Grad wird das Wochenende sonnig-sommerlich eingeläutet - die Wolken verschwinden und die Regenwahrscheinlichkeit ist sehr gering.

Am Samstag ist der Sommer dann wieder mit sonnigem Wetter und bis zu 30 Grad zurück, verkündet der fränkische Wetterochs. Nachts können die Temperaturen allerdings auf zehn Grad herabfallen - den leichten Pulli also am besten nicht zu weit nach hinten in den Schrank räumen...