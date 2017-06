Vier abgelehnte Asylbewerber mit Fußfesseln in Bayern

Sie sind gefährlich, aber immer noch im Land - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Nach dem Tod eines 41-jährigen Afghanen, der in Arnschwang in der Oberpfalz ein fünfjähriges Kind umgebracht hatte, halten sich in Bayern nach Angaben der Staatsregierung noch vier gefährliche abgelehnte Asylbewerber auf, die nicht abgeschoben werden können.

Auch der 41-jährige mutmaßliche Täter von Arnschwang hat eine Fußfessel getragen. Außerdem stand wegen einer schweren Brandstiftung unter Führungsaufsicht. © dpa



Auch der 41-jährige mutmaßliche Täter von Arnschwang hat eine Fußfessel getragen. Außerdem stand wegen einer schweren Brandstiftung unter Führungsaufsicht. Foto: dpa



Bei drei der vier Männer, die mit elektronischen Fußfesseln überwacht werden, handelt es sich um Iraker, beim vierten um einen Westafrikaner, teilten Innenminister Joachim Herrmann (CSU), Sozialministerin Emilia Müller (CSU) und Justizminister Winfried Bausback (CSU) in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Abschiebungen in weite Teile des Irak sind seit 2007 gestoppt. Nach Auffassung Herrmanns hat sich die Situation in dem Land aber zwischenzeitlich so verändert, dass zumindest Straftäter und Gefährder dorthin wieder abgeschoben werden können. Er werde sich bei der Innenministerkonferenz in dieser Woche in Dresden dafür einsetzen, kündigt der bayerische Innenminister an.

Die Abschiebung des Westafrikaners sei bisher nicht gelungen, weil die notwendigen Reisedokumente trotz intensiver Bemühungen auch wegen der hartnäckigen Verweigerung der Behörden seines Heimatlandes nicht hätten beschafft werden können. In diesem Fall hat sich Herrmann mit der Bitte um Unterstützung an Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) gewandt.

Nach der Gewalttat in Arnschwang wollen die CSU-Minister alles daran setzen, Personen mit ähnlichem Gefährdungspotenzial wie der Täter aus der Oberpfalz so rasch wie möglich los zu werden. Bei den Entscheidungen über die Duldung abgelehnter Asylbewerber sei eine stärkere Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen Deutschlands zu fordern, sagte Justizminister Bausback. Wer schwere Straftaten begehe und von dem weiter große Gefahr ausgehe, könne nicht mit Nachsicht des Staates rechnen.

Vor dem Hintergrund von Berichten, wonach die am Fall des Täters von Arnschwang beteiligten Behörden teilweise nicht über die Gefährlichkeit des Täters informiert waren, soll nach dem Willen der Minister jetzt eine "bessere Verzahnung" von Sozialverwaltung, Ausländerbehörden, Polizei und Justiz angestrebt werden. Es müsse sichergestellt sein, "dass alle relevanten Informationen die Unterbringungsverwaltung erreichen", heißt es in der Mitteilung der drei zuständigen Minister.

Herrmann: "Kein Systemfehler"

Herrmann sieht in der Behördenpanne von Arnschwang allerdings einen Einzelfall. "Es ist kein Systemfehler." Die Regel sei: "Jedes Urteil, das einen Asylbewerber betrifft, egal in welchem Verfahren, ist in seine Ausländerakte aufzunehmen. Damit hat jede weitere Behörde, die später mit dem Ausländer zu tun hat, automatisch alle entsprechenden Vorgänge in den Akten."

Herrmann ergänzte: "Wieso – von dem, was ich auch nur gehört habe - dieses Urteil nicht in dem Akt war, den die Regierung der Oberpfalz hatte, kann ich nicht beurteilen." Das müssten nun die betroffenen Stellen und Mitarbeiter nachvollziehen.

Ralf Müller