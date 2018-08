Vier Promille: Pärchen gerät im Alkoholrausch aneinander

Sturzbetrunkener 45-Jähriger verletzte seine Lebensgefährtin am Oberarm - vor 51 Minuten

COBURG - Die Coburger Polizei rückte am Dienstagabend wegen eines Streits zwischen einem Mann und seiner Lebensgefährtin in die Karl-Türk-Straße aus. Das Pärchen war extrem alkoholisiert, sodass die Beamten die beiden in dieser Nacht getrennt unterbringen mussten.

Gegen 23.20 Uhr eskalierte der Streit zwischen dem 45-Jährigen und seiner Lebensgefärtin in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Türk-Straße. Dabei packte der Mann die 46-Jährige fest am rechten Oberarm, wodurch die Frau laut Polizei verletzt wurde. Bei der Anzeigenaufnahme erkannten die Beamten mehrere Hämatome.

Die Streithähne standen allerdings beide unter deutlichem Alkoholeinfluss, sodass sie für den Rest der Nacht getrennt werden mussten. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen unglaublichen Wert von 3,96 Promille. Seine Lebensgefährtin brachte es auf 2,84 Promille. Die Coburger Polizei ermittelt nun gegen den 45-Jährigen wegen Körperverletzung.

