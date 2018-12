Vier Schwerverletzte: Reisebus prallt mit Transporter zusammen

STOCKSTADT AM MAIN - Am Donnerstagabend ist ein Kleintransporter nahe Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg) frontal mit einem Reisebus zusammengestoßen. Vier Personen erlittenl schwere Verletzung. Die B26 war stundenlang komplett gesperrt.

Bilderstrecke zum Thema Trümmerfeld: Mehrere Verletzte nach Busunglück bei Stockstadt Am Donnerstagabend prallte ein Reisebus nahe Stockstadt am Main (Lkr. Aschaffenburg) frontal mit einem Kleintransporter zusammen. Bei dem Unglück wurden nach Polizeiangaben insgesamt Personen verletzt - vier davon schwer. Die B26 war zur Bergung und Unfallaufnahme komplett gesperrt.



Wie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken mitteilt, ereignete sich das Unglück gegen 17.45 Uhr auf der B26 bei Stockstadt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein mit drei Personen besetzter Kleintransporter von Babenhausen in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Das Baustellenfahrzeug geriet aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Reisebus aus dem Odenwaldkreis, der dem Sachstand nach mit insgesamt 37 Personen besetzt war.

Zwei der Insassen des Baustellenfahrzeugs wurden nach den Angaben der Polizei in dem Fahrzeug eingeklemmt. Der Fahrer musste 40 Minuten ausharren, bis ihn Feuerwehrleute aus dem Wrack herausschneiden konnten. Die Insassen des Kleintransporters im Alter 24, 25 und 35 Jahren sowie der 51-jährige Busfahrer wurden laut Angaben der Polizei schwer verletzt. Weitere Fahrgäste aus dem Bus erlitten leichtere Verletzungen. Insgesamt mussten 14 Personen in Krankenhäuser gebracht werden. Ein Mensch habe in Folge des Unfalls wegen eines epileptischen Anfalls behandelt werden müssen. Die übrigen Fahrgäste wurden zunächst ins Feuerwehrhaus Großostheim gebracht und dort von Einsatzkräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr betreut. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat den Unfall aufgenommen.

Ein Trümmerfeld erstreckte sich nach dem Zusammenstoß über die B26. Die Bundesstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. EIn Großaufgebot an Rettungsdienst und Feuerwehr war im Einsatz.

Dieser Artikel wurde am Freitag gegen 7.50 aktualisiert.

