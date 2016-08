Vier Tote: Familie aus Bayern verunglückt auf Mallorca

Vater, Mutter und zwei Töchter sterben bei Autounfall - vor 6 Minuten

PALMA DE MALLORCA - Tragödie auf der Lieblingsinsel der Deutschen: Mutter, Vater und zwei Töchter aus Bayern sind bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca ums Leben gekommen. Die Familie soll aus Freising kommen.

Die auf Mallorca bei einem Verkehrsunfall getötete Familie stammt laut Medienberichten aus Freising. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord wollte sich auf Anfrage dazu nicht äußern. Auch das Auswärtige Amt machte "aus personenschutzrechtlichen Gründen" keine Angaben.

Das bayerische Innenministerium in München bestätigte, dass die Familie aus Bayern stammt, wollte sich zum Wohnort aber nicht äußern. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet, die Familie komme aus dem Freistaat. Das Konsulat vor Ort stehe in engstem Kontakt mit den zuständigen Stellen, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin mit.

Das Ehepaar und die beiden Töchter waren am Montagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß mit dem Auto im Nordosten der spanischen Ferieninsel ums Leben gekommen. Ihr Wagen sei mit einem Lieferwagen kollidiert, sagte eine Polizeisprecherin. Der 1973 geborene Vater, die ein Jahr jüngere Mutter und die sieben und zehn Jahre alten Töchter starben.

Wie das Mallorca Magazin und die Mallorca Zeitung online berichteten, geschah die Tragödie in der Nähe eines Reiterhofs im Gemeindegebiet von Santa Margalida. Der Fahrer des Lieferwagens habe nur leichte Verletzungen erlitten und erhalte nach Angaben des Notdienstes der Balearen psychologische Betreuung.

Den ersten Erkenntnissen der Behörden zufolge habe sich der Unfall ereignet, als der Vater von der viel befahrenen Straße auf den Parkplatz eines Restaurants einbiegen wollte und dabei mit dem entgegenkommenden Lieferwagen zusammenstieß, schrieb die MZ.

"Es ist unvorstellbar schrecklich. Da kommt eine Familie mit kleinen Kindern, um auf Mallorca eine schöne Zeit zu verbringen, und dann passiert so etwas. Ich finde dafür gar keine Worte", zitierte die Mallorca Zeitung einen Augenzeugen. Nach spanischen Medienberichten soll es sich um den schwersten Autounfall auf Mallorca seit 19 Jahren handeln.

"Es ist so schrecklich das zu lesen", schrieb ein Facebook-Nutzer auf der Seite des Freisinger Tagblattes. "Mein Beileid für die Hinterbliebenen."

dpa

