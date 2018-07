Volksbegehren: Klimaschutz soll in Bayerns Verfassung

MÜNCHEN - Noch ein Volksbegehren will demnächst um die Gunst der bayerischen Wähler bitten. Anfang September wollen die Initiatoren des Plebiszits "Klimaschutz in die Bayerische Verfassung" mit dem Sammeln von mindestens 25 000 Unterschriften für die erste Hürde beginnen.

Ausgetrocknete Böden sind nur ein Gesicht, dass der Klimawandel annehmen kann. © Patrick Pleul/dpa



Der Klimaschutz muss jetzt bei allen politisch Handelnden "Priorität Nummer Eins" erhalten, sagte der Erste Sprecher des Volksbegehrens, der Würzburger Grünen-Stadtrat Patrick Friedl. Das Volksbegehren beinhaltet zwei Ergänzungen der Bayerischen Verfassung (BV). In Artikel 141 Absatz eins, in dem die "vorrangigen Aufgaben von Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts" aufgelistet sind, soll zusätzlich zum Schutz von "Boden, Wasser und Luft" als natürliche Lebensgrundlagen "insbesondere" das Klima geschützt werden. In Artikel 151 der Landesverfassung soll der Staat zusätzlich mit der "Sicherstellung der Energieversorgung des Landes mit dem Ziel, diese vollständig auf Erneuerbare Energien umzustellen" beauftragt werden.

Die Initiatoren des Volksbegehrens, Umwelt- und Klimaschützer sowie Politiker verschiedener Parteien, zeigten sich am Montag in München überzeugt, dass eine entsprechende Ergänzung der BV Auswirkungen auf die praktische Politik haben würde. "Wenn der Klimaschutz Verfassungsauftrag wird, könnten die Klimaschutzziele besser erreicht werden", sagte der unterfränkische Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Fahn. Es sei sehr enttäuscht, dass der neue bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in seiner Regierungserklärung zwar von landeseigenen Raumfahrtprojekten gesprochen, das Wort "Klimaschutz" aber kein einziges Mal in den Mund genommen habe.

Strategien haben "weltweit versagt"

Aus Sicht des ehemaligen unterfränkischen Grünen-Bundestagsabgeordneten Hans-Josef Fell haben die Klimaschutz-Strategien weltweit "versagt". Die Schäden des Klimawandels seien bereits sichtbar. Um das Schlimmste zu verhindern, müsse jetzt innerhalb kürzester Zeit nicht nur die Verbrennung von fossilen Brennstoffen eingestellt, sondern der Atmosphäre auch Kohlendioxid durch Aufforstungen und Begrünungen wieder entzogen werden.

Während große Teile der Bevölkerung "bereit und willens" seien, die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen und sich Klimaschutz "positiv" auf die Volkswirtschaften auswirke, verfehlten die Bundesregierung und die bayerische Landesregierung ihre Ziele immer deutlicher. Klimaschutz, so Fell, dürfe nicht länger "nur vorgetäuscht werden".

