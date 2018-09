Vollbrand: Coburger Mehrfamilienhaus stand in Flammen

Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich - Verletzt wurde niemand - vor 1 Stunde

COBURG - Am Donnerstag ist in Coburg ein Mehrfamilienhaus in Vollbrand geraten. Mehrere Bewohner mussten in umliegende Hotels gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 21 Uhr ist ein Mehrfamilienhauses im Coburger Stadtgebiet in Vollbrand geraten. Verkehrsteilnehmer hatten zunächst Rauch und Feuer in dem Anwesen in der Lauterer Straße bemerkt und einen Notruf abgesetzt.

Polizeibeamte und Feuerwehrleute holten die Bewohner aus dem Gebäude. Sie mussten auf verschiedene Hotels verteilt werden. Außerdem mussten die Anwohner wegen der starken Rauchentwicklung ihre Fenster und Türen geschlossen halten.

Die Brandbekämpfung nahm etwa zwei Stunden in Anspruch. Es waren insgesamt rund 100 Einsatzkräfte am Brandort im Einsatz. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Nach vorläufigen Schätzungen bewegt sich die Schadenssumme im sechsstelligen Bereich. Die Kripo Coburg hat wegen der ungeklärten Brandursache die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Bilderstrecke zum Thema Einsatzkräfte bekämpften Flammen: Hausbrand in Coburg



