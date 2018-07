Volle Autobahnen in Bayern: Urlauber stehen im Stau

Fernstraßen Richtung Süden betroffen - kleinere Unfälle auf vielen Strecken - vor 53 Minuten

MÜNCHEN - Sechs Wochen keine Schule – doch bevor es im Urlaub Erholung gibt, mussten Autofahrer in Bayern viel Geduld mitbringen: Zahlreiche Unfälle und viel Verkehr sorgten am Samstag für kilometerlange Staus. Selbst Frühaufsteher hatten das Nachsehen.

Blick auf die vielbefahrene A8. Viele Autofahrer müssen zum Beginn der Ferien mit langen Wartezeiten auf der Straße rechnen. © Lino Mirgeler/dpa



Blick auf die vielbefahrene A8. Viele Autofahrer müssen zum Beginn der Ferien mit langen Wartezeiten auf der Straße rechnen. Foto: Lino Mirgeler/dpa



Zu Beginn der sechswöchigen Sommerferien haben Autofahrer auf den bayerischen Fernstraßen viel Geduld gebraucht. Vor allem die Autobahnen in Richtung Süden waren am Samstag voll, wie eine Sprecherin des ADAC am Vormittag sagte.

Auf der A9 von Nürnberg in Richtung München, auf dem Münchner Autobahnring A99 und der Salzburger Autobahn A8 bildeten sich schon in den Morgenstunden teils kilometerlange Staus. Auf der A3 bei Passau kam es zu kleineren Unfällen. Urlauber standen bis zu zehn Kilometern im Stau, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Außerdem seien Rastplätze überfüllt gewesen und die Warteschlange an einer Tankstelle habe bis zurück auf die Autobahnspur gereicht.

Viele Urlauber seien schon in der Nacht aufgebrochen, erklärte die ADAC-Sprecherin. Aber auch sie mussten sich in Geduld üben: Auf der A8 von München in Richtung Salzburg war am Vormittag nach Angaben eines Polizeisprechers in Rosenheim "dichter Reiseverkehr". Größere Unfälle habe es aber nicht gegeben.

Auch rund um Würzburg kam es zu kleineren Unfällen und die Autofahrer standen mehrere Kilometer im Stau oder kamen nur stockend voran. Gegen Mittag beruhigte sich die Lage auf der A3 im Osten Bayerns allmählich. Für den Nachmittag erwartete die ADAC-Sprecherin auf allen bayerischen Fernstraßen eine entspanntere Lage als am Vormittag. Stau könne sich aber noch immer bilden. Der Reiseverkehr in Richtung Süden sorgte auch in Österreich und Italien für Staus. Auf der Tauernautobahn in Richtung Slowenien und der Brennerautobahn brauchten Reisende laut ADAC viel Geduld.

dpa