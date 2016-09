Vom eigenen Auto überrollt: 60-Jährige stirbt in Titting

TITTING - Tödlicher Unfall in Titting: Aus Vergesslichkeit ist eine 60-Jährige von ihrem eigenen Wagen überrollt worden und verstarb darauf im Krankenhaus.

Eine 60-jährige Frau ist am Dienstagabend in Titting (Kreis Eichstätt) von ihrem eigenen Auto überrollt worden und wenig später gestorben. Die Frau hatte ihren Wagen an einer abschüssigen Straße geparkt und offenbar vergessen, die Handbremse anzuziehen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Als das Auto zu rollen begann, beugte sich die Frau hinein, wurde von der offen stehenden Tür mitgerissen und geriet unter das Fahrzeug. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, wo sie ihren Verletzungen erlag.

