Vom Regen in die Traufe: Das Wetter fürs Wochenende

Sowohl am Samstag als auch Sonntag steht uns bestes Frühlingswetter bevor - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach Regen und Gewitter - welch passendes Wetter für Freitag den 13. - klart es über Franken endlich wieder auf: Pünktlich zum Wochenende kehrt die Sonne zurück und beschert uns Temepraturen von bis zu 23 Grad. Erst am Montag wird's wieder grau.

Pünktlich zum Start des Wochenendes zeigt sich die Sonne wieder - und gibt ordentlich Power. Bis Sonntag ist mit hohen Temperaturen zu rechnen. © Armin Weigel/dpa



Der Samstag startet bereits wolkenlos in den Tag, ist zunächst aber, vor allem im Schatten, noch ein wenig frisch. Bereits gegen 10 Uhr sind aber schon Temperaturen um die 13 Grad möglich, wie die Experten bei wetter.com prognostizieren. Bis zum Nachmittag klettern die Werte auf bis zu 19 Grad hoch, hin und wieder ziehen kleine Wolkenfetzen über den ansonsten strahlend blauen Himmel. Dazu weht ein schwacher Wind aus Südwest. Ideales Wetter also für alle, die eine unserer zahlreichen Freizeittipps angehen möchten:

Am Sonntag legt die Sonne laut, so verrät es der Wetterochs, einmal eine Schippe drauf, die Temperaturen knacken die 20-Grad-Marke. Wem es bei voraussichtlichen Höchstwerten um die 23 Grad bereits zu warm ist, darf sich über den frischen Wind freuen, der aus wechselnden Richtungen zu erwarten ist. Die Voraussetzungen für einen Besuch des Nürnberger Volksfestes sind also perfekt. Obacht: Das Fest endet am morgigen Sonntag.

Zum Wochenstart am Montag zieht sich die Sonne bis auf Weiteres zurück und macht Platz für graue Wolken. Es bleibt mit Werten um 21 Grad zwar angenehm warm, den ganzen Tag über ist jedoch mit Regen zu rechnen. Spätestens am Abend dann wird es überall nass. Am Dienstag schaut's aber schon wieder besser aus: Nach morgendlichen Nebenfeldern wird es zur Mittagszeit hin wieder sonnig bei rund 21 Grad.