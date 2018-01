Von Auto erfasst: Spaziergängerin tödlich verletzt

26-Jährige ging mit ihrem Hund Gassi - Pkw überschlug sich nach dem Aufprall

HETTSTADT - Eine 26-Jährige war am Samstagmittag mit ihrem Hund in Hettstadt (Landkreis Würzburg) spazieren, als sie von einem Auto erfasst wurde. Die Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 30-jähriger Autofahrer gegen 13.30 Uhr mit seinem Suzuki auf dem Gehägsweg aus Richtung Hettstadt kommend unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und erfasste die 26-jährige Fußgängerin mit der Front des Pkw. Der Suzuki überschlug sich und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen.

Der Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Polizei und örtliche Feuerwehr waren rasch vor Ort. Für die 26-Jährige kam allerdings jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Der 30-jährige Autofahrer kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Würzburg-Land. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam ein Sachverständiger hinzu.

