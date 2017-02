Von "Dirty Disney" bis Porno: Die Faschingspartys der Region

Wir stellen die Feier-Epizentren für die närrischen Tage vor - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Fasching! Überall Fasching! Die fünfte Jahreszeit nähert sich ihrem absoluten Höhepunkt: Von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch stehen unzählig viele bunte Feste an. Nordbayern.de stellt einige vor.

Der Pornofasching im Hirsch ist mittlerweile schon gute Nürnberger Tradition. Am Rosenmontag stürmen die (halb-)nackten Narren wieder die Tanzfläche. © Patryk Gläser



Die Zeiten, in denen das Frankenland als karnevalistisches Entwicklungsland galt, sind lange vorbei. Sprichwörtlich an jeder Ecke bieten sich dem hiesigen Faschings-Fetischisten mittlerweile unzählig viele besuchenswerte Feste, Feten und Umzüge. Wir beleuchten einige davon.

Das ist am Donnerstag geboten:

An Weiberfastnacht reißen sich die Damen traditionell die Hauben von den Köpfen und übernehmen das Zepter in Städten und Gemeinden. Am "Unsinnigen Donnerstag" führt eine Frau auch das kabarettistische Regiment im Erlanger Fifty-Fifty. Den Abend leitet die rheinische Frohnatur Claudia Bill. Aber nicht nur ihre Moderation und Darbietungen stehen auf dem Programm. Gern dürfen sich mutige Gäste mit witzigen Geschichten auf die Bühne wagen. Der Startschuss ertönt um 19 Uhr.

Parallel schmeißt die Feuchter Faschingsgesellschaft eine zum Motto passende Fete in der Reichswaldhalle. Ab 19.30 Uhr grüßen Show-Acts von der Bühne und coole Drinks wandern über den Tresen. Natürlich sind Männer ebenso willkommen. Verkleidet als Damen gibt es ein Glas Prickelbrause aufs Haus.

Die Fürther Löwenbar hält ebenfalls eine Weiberfaschingsfete bereit. Im total verrückten Wirtshaus machen sexy Matrosen die Leinen los und lenken das Party-Boot bis zwei Uhr nachts durch Gewässer aus Bier und Gin. Währenddessen sitzt Wulli Wullschläger im Erlanger Strohalm auf dem Podium. Ganz allein wartet er mit zehn wunderschönen Schlipsen behangen und seinem schelmischen Lächeln bewaffnet auf Frauen mit Schneid.

Das ist am Samstag geboten:

Weiter geht es am Samstag, 25. Februar. Mayito Rivera ist Stargast des im E-Werk über die Bühne gehenden Karibik-Faschings. Die Stimme der erfolgreichsten Band Kubas heizt ein. Somit verwandelt sich die Erlanger Tanzbude in den wohl heißesten Party-Tempel östlich von Havanna.

Die Dullnraamer Sidzung findet im Fürther Kulturforum statt. Im 24. Jahr ihres Bestehens serviert die Truppe auch heuer wieder ein mehrstündiges Musik-Kabarett, das keine Wünsche offen lässt. Die Kollegen aus der Löwenbar laden parallel zu einem Schlagerfasching. Das Stereo hat am Sonnabend die Speed Breed zu Gast. Der Scooter Club präsentiert eine Karnevals-Sause. Nur wer verkleidet ist, darf die Kellerklause betreten. Das beste Kostüm wird prämiert.

Das ist am Montag geboten:

Der Rosenmontag hält gleich zwei Pornofasching-Editionen bereit. Eine steigt im Hirsch, wo leicht bekleidete Damen und Herren ihre Hintern entweder zu knackigen Techno-Beats von Jürgen Kirsch und Format: B oder zu nicht minder wuchtigen Black-Sounds bewegen dürfen und sollen. Die Bilder aus dem letzten Jahr:

In Erlangen ist das Paisley Austragungsort der besonders frivolen Angelegenheit. Mädchen glänzen dort mit extrem heißen Outfits und die Jungs müssen deshalb permanent aufs Klo. Um sich die verschwitzten Gesichter mit kaltem, klaren Wasser abzuwaschen. Auch hier haben wir Bilder aus dem vergangenen Jahr:

DJ Rockafella hat keine Zeit, das Paisley aufzusuchen. Er geht im Mach1 seiner Arbeit nach, wo er den Besuchern der Kaiserstraßendisko Feuer unterm Po macht. Das Motto des Abends lautet "Dirty Disney". Erwünscht sind also Kostüme von Figuren aus den berühmten Kinderfilmen. Selbstverständlich darf der Zusatz "Dirty" wörtlich genommen werden.

Das Team der "Alde Daggel Disco" ist in der Kofferfabrik zugange. Die Truppe beschert den Gästen eine rockige Rosenmontags-Abfahrt. Die größte Rosenmontagsparty in Erlangen tut sich im E-Werk auf. Aus dem ganzen Haus dringen laute "Ahas" und "Helaus". Der Beton wackelt zu Live-Musik und Liedern aus der Konserve, die Nüchterne und Volltrunkene gleichermaßen zum Mitsingen animieren.

Das Terminal 90 serviert den Besuchern eine Schlager-Abfahrt. Ab 21 Uhr kümmert sich Frankens Siebziger-Spezialist DJ Sommi um die junggebliebene Herde und schüttelt die schönsten deutschsprachigen Partyhits aus dem Ärmel. Bei Partymusik und leckeren Snacks taucht das Parks in eine wilde Faschingsnacht. Die Wahl der schönsten Maske und die Garde der Faschingsgesellschaft Bretonia garantieren zusätzlichen Spaß. Beginn am Stadtpark ist um 20 Uhr. Auf dem Klingenhof-Areal öffnen sich an Rosenmontag ebenfalls die Tore. Laut Veranstalter ist mit einer lauten, bunten und verrückten Sause zu rechnen.

Das ist am Dienstag geboten

Da bekanntlich erst am Aschermittwoch alles vorbei ist, können Jecken auch am Dienstag noch ihren Durst nach Frohsinn stillen. Die Türen zum Schmelztiegel öffnen sich um 20 Uhr. In den vier Wänden halten die Betreiber eine schräge und sexy Kehraus-Fete bereit.

Närrisches Treiben zeitgleich in der Fürther Löwenbar. Im Gegensatz zum Schmelztiegel klirren hier schon am Nachmittag die Gläser. Live-Musik im Strohalm: Wulli Wullschläger stimmt dem Anlass entsprechende Lieder an. Nürnbergs Radiosender N1 schmeißt ab 14 Uhr eine Sause in den Hütten am Airport. Die Moderatoren und DJ Papaoke versorgen die Meute mit Karneval- & Ballermann-Hits.

