Von E-Bike-Fahrer erfasst: 85-Jährige stirbt in Unterfranken

GROSSHEUBACH - Zu einem tragischen Unfall ist es am Samstagnachmittag in Großheubach (Landkreis Miltenberg) gekommen: Ein 36-Jähriger hatte zwei Frauen mit seinem E-Bike erfasst. Noch am Unfallort erlag eine 85-Jährige ihren schweren Verletzungen.

Gegen 15.50 Uhr spazierte eine 85-Jährige zusammen mit ihrer 53 Jahre alten Tochter auf dem Rad- und Fußweg im Bereich der Röllfelder Straße. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr ein 36-Jähriger mit seinem E-Bike von hinten auf das Duo zu und erfasste beiden Frauen. Alle drei Beteiligten stürzten darauf laut Angaben der Polizei zu Boden.

Die 85-Jährige zog sich durch den Sturz so schwere Kopfverletzungen zu, dass sie noch vor Ort verstarb. Ihre Tochter erlitt neben einem Schock auch leichte körperliche Verletzungen. Auch der 36-jährige Fahrer des E-Bikes wurde leicht verletzt. Neben dem Rettungsdienst war ein Kriseninterventionsteam vor Ort im Einsatz. Die Polizeiinspektion Miltenberg kümmerte sich zusammen mit der Obernburger Polizei um die Unfallaufnahme. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 09371/945-0 Kontakt mit der Miltenberger Polizei aufzunehmen.

