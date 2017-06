Von eigenem Auto überrollt: 56-Jähriger stirbt

DETTELBACH - Nachdem ein 56-Jähriger am Freitagmorgen im Landkreis Kitzingen nicht von Arbeiten an seinem Weinberg nach Hause zurückkehrte, suchte ein Bekannter auf Bitten der Ehefrau nach dem Mann. Er fand ihn regungslos unter seinem Auto liegend. Die Notärzte konnten nur noch den Tod feststellen. Die Polizei ermittelt.

Am frühen Donnerstagabend verließ der Würzburger laut Polizei sein Zuhause, um in seinem Weinberg zu arbeiten. In den frühen Morgenstunden des Freitags vermisste die Ehefrau ihren Mann und verständigte einen Bekannten. Dieser suchte den 56-Jährigen an seinem Weinberg und fand ihn dort ohne Lebenszeichen unter seinem Auto liegend.

Die verständigten Rettungskräfte der örtlichen Feuerwehren sowie des Rettungsdienstes konnten dem 56-Jährigen nicht mehr helfen. Der Notarzt stellte vor Ort den Tod des Mannes fest. Der Leichnam wurde geborgen und ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Würzburger sein Auto auf einem unbefestigten Weg am Weinberg abgestellt hatte und dieser ins Rollen kam. Dabei wurde der Mann offenbar von dem Wagen erfasst und überrollt.

Die genaue Klärung des Unfallhergangs ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf Fremdverschulden.

