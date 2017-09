Von Feuerwehreinsatz abgelenkt: VW kracht in Dacia-Heck

ANSBACH - Am Sonntagnachmittag war die US Army Feuerwehr in Ansbach zu einem Einsatz ausgerückt. An der Kreuzung der B14 und der Kasernenauffahrt bremste ein Pkw rechtzeitig für das Einsatzfahrzeug ab. Nicht so das nachfolgende Auto.

Vermutlich von dem anfahrenden Einsatzwagen der US Army Feuerwehr abgelenkt, kam es am Sonntagnachmittag, um 15.40 Uhr, an der Kreuzung der Bundesstraße B14 in Ansbach zu einem Auffahrunfall. Ein 32-jähriger Dacia-Fahrer bremste an einer grünen Ampel rechtzeitig ab, um die Feuerwehr in die Kasernenauffahrt des US Army Stützpunktes im Stadtteil Katterbach zu lassen. Der 39-jährige VW-Fahrer hinter ihm konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck des Dacias.

Der 32-jährige Dacia-Fahrer sowie seine drei Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins nächste Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr konnte wegen des Unfalls zunächst nicht zu dem gemeldeten Brandalarm in einem anderen Teil der US Army Kaserne fahren. Der Polizei liegen keine Informationen dazu vor, ob es in der Kaserne tatsächlich einen Brand zu löschen gab, oder nur ein Fehlalarm ausgelöst worden war. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

