Von Freibad- bis Couchwetter: Wochenende bietet alles

Freitag sind Schauer möglich, dafür wartet am Sonntag Traumwetter - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Pünktlich zum Start ins Wochenende gibt es Sommer, Sonne, Sonnenschein für uns in Nordbayern. Doch schon am Abend ändert sich das mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 60 Prozent. Dafür verwöhnt uns der Sonntag mit kuscheligen 27 Grad und durchgängigem Sonnenschein.

Das Wochenende startet mit dem schönsten Sommerwetter. Allerdings ist auf die Sonne kein Verlass - immer wieder kommt der Regen durch. © dpa



Der Freitag verspricht anfangs ein sonniger Tag zu werden, doch bei bis zu 26 Grad rollt im Tagesverlauf eine Kaltfront über die Region. Dichte Wolkenfelder, Schauer und Gewitter kommen am Nachmittag auf Franken und die Oberpfalz zu, wie der Wetterochs vermutet. Auch der Wetterdienst von Nordbayern.de geht davon aus, dass es am Freitag ohne Regen nicht geht - die Wahrscheinlichkeit liegt bei rund 60 Prozent. Allerdings soll es erst abends regnen und den ganzen Tag über gibt es Freibadwetter.

Nach dem Regen geht es auch schon wieder bergauf: Am Samstag arbeitet sich Warmluft aus Südwesteuropa zu uns vor. Während das Wetter tagsüber laut wetter.com mit 20 Grad noch Steigerungspotential hat, klettern die Werte zum Sonntag auf bis zu 27 Grad mit durchgängigem Sonnenschein.

Hier finden Sie die Tipps fürs Wochenende:

Doch schon am Montag sorgt das Wetter wieder für Abwechslung: Bis zu 30 Grad, 25 Prozent Regenwahrscheinlichkeit und in der Nacht sogar Gewitter- so richtig ist der Sommer in der Region offenbar noch nicht angekommen.

