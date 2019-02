Von Hof bis in die Schweiz gereist: Katze sucht ihren Besitzer

"Elana" fuhr als blinder Passagier 550 Kilometer in Lkw - vor 1 Stunde

HOF/REGENSDORF - 550 Kilometer weit ist eine Katze vergangene Woche von Hof bis in die Schweiz gereist. Nach dieser Odyssee ist "Elana" in einem Tierheim gelandet, wo sie sich von ihren Strapazen erholt. Die Frage nach dem Besitzer scheint bis dato ungeklärt.

Dieser Fall ging vergangene Woche durch die Medien: Eine Katze aus Hof in Oberfranken war an Bord eines Lkw 550 Kilometer bis in die Schweiz gereist. Der Fahrer einer Hofer Speditionsfirma entdeckte das Tier erst als er nach sechsstündiger Reise in Regensdorf nördlich von Zürich ankam. Völlig verängstigt sprang die Katze von der Ladefläche des Lkw und versteckte sich anschließend in einer Lagerhalle. Die Angestellten konnten das Tier dort nicht mehr finden und riefen deshalb das nahe gelegene Tierheim "Pfötli" zur Hilfe. Dessen Mitarbeiter konnten den haarigen Besucher in der folgenden Nacht mit einer Falle einfangen.

Nach dieser Odyssee ist der Samtpfoter erstmal im Tierheim untergebracht worden, wo er sich seitdem von den Strapazen erholen kann. Offenbar sei "Elana", wie die Katze seitdem liebevoll genannt wird, im Lastwagen hin und her geschleudert worden, wodurch sie eine große Beule am Kopf davongetragen hat. "Diese Schwellung ist aber bereits wieder abgeklungen und mittlerweile hat Elana wieder Appetit", schreibt das Tierheim auf Facebook. Obwohl die Katze immer noch sehr scheu ist, taut sie langsam auf und lässt mittlerweile auch die Tierpfleger an sich heran. Da sie weder Chip noch Halsband trägt, ist unbekannt, wohin "Elana" gehört.

Die Helfer des "Pfötli" haben sich über Facebook und auf der Website an die Öffentlichkeit gewendet, um das Frauchen oder Herrchen der Katze ausfindig zu machen. Doch obwohl der Facebook-Beitrag bereits mehr als 7000 Mal geteilt wurde, hat sich bis jetzt niemand gemeldet, dem die Katze gehört.

Informiert wurde mittlerweile auch die Schweizer Tiermeldezentrale sowie das deutsche Pendant "Tasso". Sollte sich nach Ablauf der gesetzlichen Wartefrist von zwei Monaten nicht der wahre Besitzer gefunden haben, müsste das Kätzchen weitervermittelt werden, berichtet die Frankenpost.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Tierheim in Winkel unter der Telefonnummer 41 44 864 44 00 in Verbindung zu setzen.

Katze © Tierheim Pfötli



jm