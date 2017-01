Von Lkw gerammt: Laterne kracht in Mehrfamilienhaus

HOF - Straßenglätte wurde am Donnerstagabend dem Fahrer eines 40-Tonners in Hof zum Verhängnis. Er geriet mit seinem Lkw ins Rutschen, sah wohl noch die Straßenlaterne auf sich zukommen, konnte aber nicht mehr bremsen.

Durch die Wucht des Aufpralls knickte die Straßenlaterne ab und krachte in ein Mehrfamilienhaus. © NEWS5 / Fricke



Durch die Wucht des Aufpralls knickte die Straßenlaterne ab und krachte in ein Mehrfamilienhaus. Foto: NEWS5 / Fricke



Der Lkw krachte um etwa 23 Uhr gegen die Laterne an der Kreuzung Lessingstraße/Schützenweg und blieb dort stehen. Die Straßenlaterne knickte durch die Wucht des Aufpralls ungefähr auf Hüfthöhe ein, verlor ihre Stabilität und neigte sich immer weiter in Richtung eines Mehrfamilienhauses und brach schließlich ab. Die Lampe fiel so ungünstig, dass sie auf Höhe des zweiten Stockwerks in die Fensterfront des Treppenhauses krachte, die Glasscheiben gingen dabei zu Bruch.

Nun war nicht nur die Hilfe des Energieversorgers der Stadt gefragt, der die Straßenbeleuchtung stromlos schalten musste, sondern auch die der Feuerwehr. Die Kameraden übernahmen das Bergen der Laterne aus dem Fenster und trennten den oberen Teil auch an der Knickstelle ab, um Schlimmeres zu verhindern.

Zusätzlich kümmerten sie sich noch um die zerborstene Fensterscheibe und verschalten sie mit Holz, damit die eiskalte Luft nicht ungehindert in das Mehrfamilienhaus strömen konnte.

Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand in unmittelbarer Nähe des Fensters, so dass es keine Verletzten gab. Der Schaden an Lkw, Laterne und Wohnhaus beträgt aber dennoch etwa 8000 Euro.

