Von S-Bahn erfasst: Festnahme nach tödlicher Schlägerei

NÜRNBERG - In der Nacht zum Samstag haben sich vier Personen auf dem S-Bahnsteig "Frankenstadion" geprügelt. Drei von ihnen stürzten ins Gleisbett, als ein Zug einfuhr. Zwei der Beteiligten wurden von der Lok erfasst und tödlich verletzt. Einer der mutmaßlich Beteiligten wurde mittlerweile festgenommen.

Bibbernd stehen vier junge Leute auf der Hans-Kalb-Straße hinter dem Absperrband der Polizei. Sie werden noch gebraucht, wie die vielen Hundert jungen Menschen hinter ihnen auch. Es ist etwa 1.30 Uhr, die Nacht auf Samstag, der Wind treibt den Schnee in die Unterführung. "Wir stehen hier schon seit über einer Stunde", sagt Nico, der mit seinen drei Freunden im Won tanzen war und mit der S-Bahn nach Hause Richtung Forchheim fahren wollte. Die vier sind dünn bekleidet, Nicos Hose ist modisch durchlöchert – da zieht die Kälte rein. Alle vier haben sich Decken über Kopf und Schultern gezogen, die hat ihnen Nicos Papa vorbeigebracht.

Doch heim geht‘s jetzt noch nicht. Die vielen Leute, Menschen, die aus der Arbeit in der Arena kommen oder eben vom Tanzen aus der Disco "Won – World of Nightlife", müssen ausharren, bis sie von der Polizei zu dem Vorfall befragt werden. Denn oben, die Treppen zum Bahnsteig "Frankenstadion" hinauf, ist etwas Grausames passiert.

