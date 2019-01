Von Skoda überrollt: 67-Jährige außer Lebensgefahr

COBURG - Ein tragischer Verkehrsunfall beschäftigte am Samstagvormittag die Polizei in Coburg. Im Stadtgebiet wurde eine Fußgängerin von einem Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt. Am Sonntag hatte die Polizei dann gute, aber auch schlechte Nachrichten, denn am Abend gab es noch einen zweiten schweren Unfall.

Wie eine Sprecherin der Polizei Coburg mitteilt, war eine 61-jährige Autofahrerin gegen 11 Uhr mit ihrem Skoda auf der Ernst-Faber-Straße unterwegs. An einer Kreuzung wollte sie bei Grünlicht nach links auf die Bamberger Straße abbiegen. Dabei übersah sie allerdings eine Fußgängerin, die gerade bei grüner Ampel die Straße überquerte. Die 67-Jährige wurde frontal erfasst und geriet unter den Skoda. Dort wurde sie vom Auto überrollt.

Die Frau zog sich bei dem schweren Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum Coburg und wurde dort notoperiert. Am Sonntag gab die Polizei bekannt, dass die Frau nun aber außer Lebensgefahr sei.

Am Samstagabend gab es in Coburg dann aber noch einen weiteren schweren Unfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde: An der Kreuzung Lossaustraße/ Löwenstraße übersah ein 53-jähriger Autofahrer beim Abbiegen einen 64-Jährigen, der zu Fuß unterwegs war. Das Auto erfasste den Mann, der daraufhin stürzte und sich dabei schwere Kopfverletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

