Von Straße abgekommen: Mustang prallt gegen Baum

US-Lagerfeuerwehr war ebenfalls vor Ort - Drei Personen leicht verletzt - vor 1 Stunde

AMBERG-SULZBACH - Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr in der Oberpfalz zu einem Unfall auf einer Staatsstraße bei Sigras (Landkreis Amberg-Sulzbach) gerufen. Dort war der 19-jährige Fahrer eines Mustang mit seinem Wagen kurz zuvor von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt.

Der Unfall am Sonntagmorgen hat sich kurz vor sieben Uhr auf einer Staatsstraße bei Sigras im Landkreis Amberg-Sulzbach ereignet. Noch ist unklar, weshalb der Fahrer des Ford Mustang in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat. Am Steuer des Wagens saß laut Polizei ein 19 Jahre alter US-Amerikaner. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte gegen einen Baum.

Wie die Feuerwehr Vilseck in ihrem Einsatzbericht beschreibt, wurde zuerst von einer eingeklemmten Person berichtet. Dies bestätigte sich jedoch nicht. Die drei Personen, die in dem Auto saßen, wurden leicht verletzt. Zur Abklärung wurden alle drei ins Klinikum nach Sulzbach-Rosenberg gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 30.000 Euro. Vor Ort war auch die US-Lagerfeuerwehr im Einsatz. Die Unfallstelle liegt zwischen den beiden US-Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und Hohenfels.

