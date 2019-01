Von Tragödien und wahren Wundern: Kohle-Abbau in Franken

Kumpel erlebten Grubenbrand und Erdrutsch - Schwärmerei über Kameradschaft - vor 1 Stunde

STOCKHEIM - Kumpel, Kohle, Katastrophen: Das oberfränkische Stockheim war jahrhundertelang das Zentrum des bayerischen Steinkohleabbaus. Neben tragischer Unglücke und extrem harter Arbeit, erlebten die Kumpel unter Tage allerdings auch ein echtes Osterwunder.

Die Kohlekarren, die die Kumpel unter Tage fortbewegen mussten, waren in gefülltem Zustand etwa 14 Zentner schwer. Bei bis zu 40 Grad in den Schächten waren die Bergleute da für jede kleine Pause dankbar. © Förderverein Bergbaugeschichte Stockheim/Neuhaus



251 Meter unter der Erdoberfläche verspeiste Kumpel Michael Müller gerade gemütlich seine Brotzeit, als an der Oberfläche plötzlich das Unfassbare geschah. Dort kickten an diesem 28. März 1955 die Fußballer des 1. FC Stockheim nichtsahnend ihre Bälle, als sich hier plötzlich ein gewaltiges Loch auftat: Sechs Meter lang, drei Meter breit, der offene Schlund endete erst in 135 Metern Tiefe.

Im Untergrund hatte es einen gigantischen Erdrutsch gegeben, wohl weil ein Schacht bei seiner Stilllegung im Jahr 1911 überhastet und mit etlichen Hohlräumen verfüllt worden war. 251 Meter unter der Erde war Michael Müller hautnah dabei bei dieser Katastrophe. Erde, Geröll, Kohle, Grubenhölzer, Leitungen, Pumpen, Rohre, Karren und jede Menge Wasser schossen wie in einem Wirbelsturm durch die Schächte und rissen auch die beiden Bergleute Heinrich Welscher und Georg Limmer mit. Sie hatten keine Überlebenschance.

Trotz der schrecklichen Erlebnisse sagt der 84-jährige Müller heute: "Wenn es das Bergwerk noch geben würde, würde ich sofort wieder anfangen." Er schwärmt von der Kameradschaft unter Tage, wo er 1951 angefangen hat.

Bis 1968 war Stockheim geprägt von der Zeche St. Katharina, wo große Mengen Steinkohle gefördert wurden. © Förderverein Bergbaugeschichte Stockheim/Neuhaus



Pferde wurden unter Tage blind

Stockheim war das einzige Gebiet in Bayern, in dem im nennenswerten Ausmaß Steinkohle gefördert wurde (in der Oberpfalz, vor allem im Raum Wackersdorf, wurde im 19. und 20. Jahrhundert im großen Stil Braunkohle abgebaut). Sechs Millionen Tonnen sollen zwischen den Jahren 1582 und 1968 von den Bergleuten an die Oberfläche geholt worden sein. Zeitweise waren 30 Zechen mit insgesamt bis zu tausend Arbeitern in Betrieb.

"In den 1930er Jahren haben unter Tage noch Pferde die Förderwagen gezogen. Die haben ein Jahr dort unten gelebt und dort auch ihr Futter bekommen. Dann waren sie blind und mussten geschlachtet werden", erzählt Müller. "Es war keine leichte Arbeit. Manchmal hatte es fast 40 Grad da unten, die Leute haben zeitweise nackt gearbeitet. Immer wieder hat es unter Tage gebrannt und wir mussten löschen", sagt Müller. Bei einem Grubenbrand am 4. September 1872 starben 14 Männer unter Tage, 13 bewusstlose Kumpel wurden noch gerettet.

Osterwunder in der Grube

An Ostern 1879 erlebte Stockheim seine ganz eigene Wiederauferstehungsgeschichte. Bei gewaltigen Wetterschlägen wurden am Gründonnerstag unter Tage zwölf Bergleute vier Tage lange in der Tiefe eingeschlossen. Sie hatten nur zwei Lampen und ein einziges Stückchen Brot, das unter allen aufgeteilt wurde, bei sich. Auch ihr Werkzeug wurde verschüttet, so dass sie versuchten, sich mit blanken Händen durch die Erdmassen voranzukämpfen.

Erst am Ostersonntag konnten die Retter so weit vordringen, dass sie Klopfzeichen der Eingeschlossenen hörten. Am Ostersonntag konnten sie schließlich befreit werden. Trotz all dieser Katastrophen wurde der Abbau fortgesetzt, erst ein großer Wassereinbruch und das fehlende Geld für eine Modernisierung besiegelten Ende März 1968 endgültig die Stockheimer Kohlegeschichte.

