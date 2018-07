Von Waldstock bis Käfer-Treff: Das war los am Wochenende

In der Region war in den letzten Tagen Einiges geboten - hier kommen die Bilder - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Tausende Käfer an den Steintribünen in Nürnberg, Festival-Atmosphäre auf dem Pegnitzer Schlossberg, Afrika-Flair in Forchheim: Das Wochenende wartete dieses Mal mit einigen Knallern auf. Wir haben alle Bilder!

Bilderstrecke zum Thema 25 Jahre Waldstock: Großer Umzug durch die Pegnitzer Innenstadt Das Waldstock-Festival findet an diesem Wochenende bereits zum 25. Mal auf der idyllischen Lichtung am Schlossberg statt. Zum Jubiläum zogen die Festival-Fans am Freitag durch die Pegnitzer Altstadt, vor dem Rathaus gab es eine kleine Kundgebung. Bei der entspannten Umsonst-und-Draußen-Veranstaltung treten insgesamt 13 Bands auf.



Bilderstrecke zum Thema Abtanzen und Spaß haben: Der Freitag auf dem Waldstock-Festival Zum Auftakt gab es groovenden Fusion-Jazz von der peruanischen Combo "Parresia", American Folk und Country mit "Maybellene and Friends", Gute-Laune-Ska und Reggae mit "Doktor Umwuchts Tanzpalast" und Italo-Nostalgie mit dem "Adriano Celentano Gebäckorchester". Ein rundes Paket zum Abtanzen und Spaß haben.



Bilderstrecke zum Thema Party am Schlossberg: So war der Waldstock-Samstag Immer noch bestes Wetter für die vielen Festivalgänger auf dem Waldstock-Festival in Pegnitz. Am Samstag heizten unter anderem Remedy, Park Hotel und Blackbird Mantra den Besuchern ordentlich ein.



Bilderstrecke zum Thema Forchheim: Auftakt der Afrika-Kulturtage 2018 In Forchheim geht es ab Freitag wieder farbenfroh und vielfältig zu: Bereits zum zwölften Mal finden dort die Afrika-Kulturtage statt. Workshops, Stände und leckeres Essen versprechen einiges an Unterhaltung.



Bilderstrecke zum Thema Farbenfroh und vielfältig: Der Samstag auf den Afrika-Kulturtagen In Forchheim ging es auch am Samstag wieder farbenfroh und vielfältig zu: Bereits zum zwölften Mal finden dort die Afrika-Kulturtage statt. Workshops, Stände und leckeres Essen versprechen einiges an Unterhaltung.



Bilderstrecke zum Thema Afrika-Kulturtage in Forchheim: Der Abschluss am Sonntag Drei Tage lang verwandelte sich die Forchheimer Innenstadt in ein Stück Afrika. Zum Abschluss am Sonntag gaben Besucher und Künstler auf Bühnen und Basar noch einmal Vollgas.



Bilderstrecke zum Thema Musikgenuss im Stadtpark: Open-Air der jungen Streichhölzer Fürth Im Rahmen der Feierlichkeiten zur 200-jährigen Stadterhebung luden die jungen Streichhölzer Fürth zum Open-Air in den Südstadtpark. Unter dem Motto "Operette goes Musical" gaben sie Werke von Strauss, Verdi und Co. zum Besten. Bei strahlendem Sonnenschein machten es sich viele Besucher auf der Wiese gemütlich und genossen die zarten Känge der Streichinstrumente.