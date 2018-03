Von wegen Frühling: Am Wochenende drohen Minusgrade

NÜRNBERG - Nach dem Donnerstag dürfen wir erstmal ein leises "Tschüss" zum Frühling sagen: Am Wochenende lässt es der Winter noch einmal richtig krachen. So erwarten uns zum Sonntag Temperaturunterschiede von bis zu 20 Grad.

Achtung warm anziehen! Am Wochenende kehrt der Winter zurück nach Franken und überspannt uns in seiner eisigen Hülle. Foto: NN-Leserfoto Felix Oeder



Der Donnerstag könnte vor dem Wochenende noch einmal als kleiner Lichtblick bezeichnet werden: Es soll bis zu 13 Grad warm werden und überwiegend trocken bleiben. Auch die Sonne könnte ab und zu mal durchblitzen. Nachts könnte es dann jedoch wieder Minusgrade geben.

Schon am Freitag ist es mit dem Sonnenschein erst mal vorbei. Drei Regenwolken zieren die Tabelle des Wetterdienstes von nordbayern.de. Die Temperaturen sind bei bis zu neun Grad noch erträglich und gehen erst am Samstag deutlich in den Keller.

Dann zeichnet der Wetterochs für Franken folgendes Winterszenario: Ein arktischer Kälteinbruch soll womöglich zu Höchsttemperaturen von null Grad und Tiefsttemperaturen von bis zu minus zehn Grad führen, (Schnee-)Regen komplettiert das Paket.

Schon am Samstag fällt das Quecksilber im Thermometer auf schneidige 1 bis -3 Grad. Doch das ist erst der Anfang: In der Nacht auf Sonntag pendeln sich die Temperaturen laut Wetter.com bei -2 Grad und -7 Grad ein. Schal, Mütze und Winterjacke müssen also definitv wieder aus dem Schrank geholt werden, so viel steht fest.