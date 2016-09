Vor Frau entblößt: Ehemann auf Rad schnappt Exhibitionist

17-Jähriger zeigt Genitalien - Polizei bittet um Hinweise - vor 31 Minuten

VILSECK - Sie war nichtsahnend mit dem Rad unterwegs, als plötzlich ein junger Mann seine Genitalien vor der 41-Jährigen entblößte und wegrannte. Der Ehemann der Frau radelte dem Übeltäter kurzerhand hinterher und stellte ihn.

Am Mittwoch war eine 41-jährige aus Vilseck gegen 17.30 uhr mit dem Fahrrad in der Kirchgasse auf Höhe der Kirche unterwegs. In der dortigen Linkskurve fiel ihr ein Jugendlicher auf. Dieser hatte laut Polizei den Knopf und das Hosentürchen seiner kurzen Jeans offen. Seine Genitalien waren für die 41-Jährige deutlich zu sehen. Nachdem die Frau schrie, rannte er weg.

Der Ehemann der Geschädigten fuhr mit dem Rad hinter seiner Frau und bekam von dem Tatgeschehen zunächst nichts mit, radelte dann aber dem Mann hinterher. Der 17-jährige Täter konnte von der Geschädigten und ihrem Ehemann eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Im Verlauf der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich im Gemeindebereich Vilseck bereits ähnliche Vorfälle ereignet haben sollen. Es wird gebeten, dass sich Zeugen des obig geschilderten Vorfalles und etwaig weiterer Taten mit der Polizeiinspektion Auerbach unter der Telefonnummer 09643/92040 in Verbindung setzen.

