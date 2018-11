Vor Polizei geflüchtet: Mann lässt Dreijährige allein im Auto zurück

Mädchen half Polizei den Flüchtigen wiederzufinden - vor 2 Stunden

REDWITZ - Weil ihm eine Polizeikontrolle drohte, machte sich ein 25-Jähriger in Redwitz im Landkreis Lichtenfels aus dem Staub und ließ seine dreijährige Stieftochter alleine im Auto zurück. Das Mädchen half den Beamten schließlich, den Mann wiederzufinden.

Gegen 19.30 Uhr wollte die Streife der Lichtenfelser Polizei den Fahrer eines Kastenwagens im "Gässla" in Redwitz kontrollieren. Als der Fahrer die Aufforderung bemerkte, wendete er seinen Mercedes-Benz und schaltete dabei absichtlich das Licht aus. Nachdem er den Wagen dann in der Nähe gestoppt hatte, rannte er laut Polizei in die Dunkelheit und verschwand. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie den Wagen danach aus der Nähe betrachteten: Allein im Benz saß die dreijährige Stieftochter des Mannes.

Das Mädchen reagierte nach dem Vorfall aber äußerst gefasst und unterhielt sich mit den Beamten. Außerdem zeigte sie, in welche Richtung ihr Stiefvater weggelaufen war. Und so machten die Polizisten den Mann schnell auffindig und beorderten ihn per Telefon schnell zu seinem Fahrzeug zurück. Schnell wurde ihnen auch der Fluchtgrund klar: Der 25-Jährige ist derzeit nicht im Besitz eines Führerscheins und hatte das seinem Chef verschwiegen, von dem er sich den Kastenwagen geliehen hatte. Der junge Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Wie die Mutter auf das Verhalten ihres Mannes reagierte, wisse die Polizei nicht.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm