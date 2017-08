Vorfahrt genommen: Motorradfahrer stirbt bei Kehlheim

Pkw kollidiert beim Abbiegen auf Bundesstraße mit Krad - vor 35 Minuten

NEUSTADT AN DER DONAU - Tragischer Unfall bei Neustadt an der Donau: Ein 82-Jähriger Fahrer aus Augsburg wollte am Mittwochabend auf die Bundesstraße abbiegen, übersah dabei jedoch einen Motorradfahrer. Der konnte dem Auto nicht mehr ausweichen - und überlebte den Zusammenstoß nicht.

Laut Polizeibericht war am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Kelheim mit seinem Krad in Neustadt an der Donau auf der Bundesstraße in nordwestlicher Richtung unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 82-jähriger Mann aus Augsburg mit seinem Mercedes auf der Donaustraße stadtauswärts.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Pkw-Fahrer von der untergeordneten Donaustraße nach links in die übergeordnete Bundesstraße einbiegen. Dabei übersah er den Motorradfahrer, der nicht mehr ausweichen konnte und mit dem Pkw kollidierte. Der 33-jährige Honda-Fahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Der Mercedes-Fahrer wurde mittelschwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand an beiden Fharzeugen ein Totalschaden. Das Motorrad und der Mercedes wurden abgeschleppt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Außerdem musste die Bundesstraße 299 bis 22.30 Uhr gesperrt werden.

