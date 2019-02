Vorfrühling lässt grüßen: Mildes Wetter am Wochenende

NÜRNBERG - Alle haben so langsam genug vom Winter - und jetzt dreht sich endlich das Wetter in Franken. Eisig kalt ist es in den Nächten in Nordbayern momentan noch, doch zum Wochenende wird es mit 11 Grad geradezu frühlingshaft.