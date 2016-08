Vorschau: So wird der Fränkische-Schweiz-Marathon

EBERMANNSTADT - Am Sonntag messen sich rund 2000 Sportler beim 17. Fränkische-Schweiz-Marathon. Heuer ist die Strecke zudem Austragungsort für die Bayerischen Meisterschaften in dieser Disziplin. Der Verkehr rund um die Strecke allerdings steht still.

Er ist eine der beliebtesten Lauf-Events der Region, ein Besuchermagnet Am Wochenende steigt der Fränkische-Schweiz-Marathon. © Ralf Rödel



Entlang der Strecke werden am Sonntag in Gasseldorf, Streitberg und Weilersbach bunte Straßenfeste gefeiert. Zudem bietet die Dampfbahn Fränkische Schweiz Fahrten durch das Wiesenttal. Die Anreise ohne Auto ist problemlos möglich: Zwischen Gräfenberg, Gößweinstein und Ebermannstadt verkehren die VGN-Freizeitlinien. Allerdings: Autos können rund um die Strecke nicht fahren. Alles zur Verkehrssituation gibt's hier.

Der Marathonlauf, der Handbike- und der Inlineskating-Marathon (Start ab 8.30 Uhr) verlaufen quer durch die Fränkische Schweiz: Von Ebermannstadt aus geht es bis zur ersten Wende auf Höhe Weilersbach, dann in die Gegenrichtung bis Behringersmühle und zurück zum Ausgangspunkt. Die Hoffnung, dass die Temperaturen läuferfreundlich ausfallen, ist angesichts der Wetterprognosen eher gering. Zur Not gibt es für die weniger hitzefesten Sportler aber auch den Halb-, den Staffelmarathon sowie den Zehn-Kilometer-Lauf.

Kurzentschlossene können sich noch am Samstag zwischen 13 und 18 Uhr vor Ort in Ebermannstadt nachmelden. Dann (am Samstag um 16 Uhr) starten zudem die Bambini- und Schülerläufe sowie der Zehntel-Marathon für Jugendliche und Erwachsene über 4,2 Kilometer.

Am Wochenende finden Sie auf nordbayern.de einen Live-Ticker zum Fränkische Schweiz Marathon, außerdem zahlreiche Bildergalerien zur Veranstaltung.

bz