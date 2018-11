Vorsicht Glatteis: Neue Woche startet feucht und frostig!

Temperaturen sinken: Wochenanfang zeigt sich ungemütlich - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Winterstiefel ausgepackt: Gutes Profil kann zu Wochenbeginn nämlich sehr nützlich werden, denn der kommt mit frostigen Temperaturen und jeder Menge Regen und Schneeregen daher. Nachts ist außerdem für alle Autofahrer Vorsicht geboten, da die Straßen vereist sein könnten.

So mancher konnte es am Dienstagmorgen kaum glauben: In vielen Teilen Frankens sind dicke weiße Flocken vom Himmel gefallen und haben Landschaft, Dächer und Straßen mit einer feinen Puderzuckerschicht überzogen. Unsere Nutzer aus Nürnberg und der Region haben uns ihre Bilder von der Winteridylle direkt vor ihrer Haustür zukommen lassen.