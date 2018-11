Vorsicht, Glatteisgefahr! Am Montag kommt das "Kälte-Ei"

Zum Wochenstart wird es frostig - Vereinzelt kann es sogar schneien - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Handschuhe und Mützen ausgepackt, denn Hoch "Burckhard" sorgt am Montag für einen regelrechten Kälteeinbruch: Die Temperaturen toppen nur grade so die null Grad Marke. Autofahrer müssen sich auf Glatteis gefasst machen und in manchen Regionen Frankens könnte sogar Schnee fallen.