Vorsicht im Feierabendverkehr! Glatteis möglich

Glätte, Schnee und Kälte bestimmen weiterhin das Wetter in Franken - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Autofahrer und Fußgänger sollten auch am Donnerstagabend wieder mit erhöhter Vorsicht die Straßen passieren - es kann erneut zu Glatteis kommen. In der Nacht erreichen die Temperaturen bis zu -6 Grad. Am Wochenende verabschieden sich die Minusgrade.

