Vorsicht! Schnee macht Arbeitsweg zur Rutschpartie

Glätte, Schnee und Kälte bestimmen weiterhin das Wetter in Franken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Minusgrade erwarten uns auch an diesem Donnerstag. Auf den Straßen sollte Vorsicht geboten sein! Bis in den Vormittag hinein könnte Glätte drohen, auf dem Weg in die Arbeit also besser mehr Zeit einplanen. Auf Schnee sollten wir ebenfalls den ganzen Tag über gefasst sein. Am Wochenende dreht sich die Lage dann.