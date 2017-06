Waffe an Kopf gehalten: Schüler bedroht Passanten

Ein betrunkener Mann soll einem Passanten in der Nähe einer Disco in Sulzbach-Rosenberg eine Waffe an den Kopf gehalten haben. Ein Security-Mitarbeiter der Disco informierte die Polizei.

Mit dieser Waffe soll der Schüler einen 50-Jährigen in Sulzbach-Rosenberg bedroht haben. © Polizei



Um 2.45 Uhr ging der Anruf des Mitarbeiters einer Disco bei der Polizei ein. Er beobachtete, wie ein junger Mann einem Passanten eine Waffe an den Kopf gehalten und diesen bedroht haben soll.

Die Polizei konnte die beiden Personen dann in der Rosenberger Straße antreffen. Zwar fanden die Einsatzkräfte keine Bedrohungslage vor, sie entdeckten aber eine "erlaubnispflichtige Luftdruckpistole" bei dem 18 Jahre alten Schüler, wie es in der Meldung heißt.

Der Täter war stark alkoholisiert, ein Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille, teilte die Polizei mit. Der Geschädigte, ein 50-Jähriger, blieb dabei unverletzt. Der Grund für die Auseinandersetzung konnte in der Tatnacht nicht ermittelt werden, heißt es in der Polizeimeldung.

