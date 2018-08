Während Einsatzfahrt: Polizeiauto erfasst Fußgängerin

21-Jährige kam mit Kopfverletzungen in eine Würzburger Klinik - vor 1 Stunde

WÜRZBURG/SANDERAU - Während einer Einsatzfahrt am Freitagabend in Würzburg ist eine Fußgängerin unvermittelt vor einen Streifenwagen der Polizei gelaufen. Die 21-Jährige wurde von dem Auto erfasst, sie erlitt Prellungen und eine Kopfverletzung.

Gegen 21.30 Uhr war eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt auf dem Weg zu einem Einsatz in Heidingsfeld. Laut eines Notrufs soll sich dort eine Frau im Main in Not befunden haben. Die Beamten waren deshalb auf dem Ludwigskai mit Blaulicht und Sirene stadtauswärts unterwegs, als unvermittelt eine Frau auf die Fahrbahn trat. So schildert die Polizei den Vorfall.

Der Beamte am Steuer startete noch ein Ausweichmanöver nach links, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass die Frau von der rechten Fahrzeugfront touchiert wurde. Die 21-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich unter anderem Prellungen sowie eine Kopfverletzung zu.

Der Rettungsdienst brachte die Frau umgehend in eine Würzburger Klinik. Der 31-Jährige Fahrer des Polizeiwagens erlitt einen Schock und musste den Dienst abbrechen. Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried nahm den Unfall auf.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.