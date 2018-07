Waldbrandgefahr: Franken führt Luftüberwachung fort

NÜRNBERG - Sicher ist sicher - nach dieser Devise haben die fränkischen Regierungen gehandelt und Luftbeobachtungen angeordnet. In Unter- und Mittelfranken suchen die Beobachter noch bis Mittwoch die Waldgebiete von oben ab.

Sie sorgen dafür, dass ein Waldbrand schnell erkannt und anschließend gelöscht wird: Die Luftbeobachter sind momentan in Franken im Einsatz. Foto: Luftrettungsstaffel/D. Schwenzel



Die Hitze zwingt Franken momentan in die Knie: Doch neben klebender T-Shirts und aufgeheizten Schlafzimmern, kann die anhaltende Trockenheit sehr gefährlich werden. Denn der seltene Regen und die massive Sonneneinstrahlung sorgen für eine hohe Waldbrandgefahr. Die fränkischen Regierungen sorgen vor und lassen die Waldgebiete von der Luft aus überwachen.

In Mittelfranken sind die Luftbeobachter schon länger unterwegs: Seit Samstag fliegen Piloten über Waldgebiete, bis mindestens Mittwoch gehen die Einsätze laut Regierung weiter. Die Flugzeuge starten am Dienstag vom Stützpunkt Schwabach-Büchenbach, am Mittwoch vom Stützpunkt Weißenburg. Geflogen wird vor allem in den Nachmittagsstunden, denn zu dieser Zeit ist die Gefahr am größten.

In Oberfranken fliegen die Einsatzflugzeuge seit Montag, laut der Regierung werden die Piloten auch am Dienstag im Einsatz sein. Die Flugzeuge werden von der Luftrettungsstaffel Bayern e. V. gestellt, neben den Piloten sind ausgebildete Luftbeobachter an Bord. Die Kosten werden aus den Mitteln des Katastrophenschutzfonds gedeckt.

Auch in Unterfranken sorgt die Regierung vor: Hier sind die Luftbeobachter seit Montag unterwegs - bis Mittwoch wird dort geflogen. "Die Luftbeobachter achten auch auf Auffälligkeiten in Sachen Borkenkäferbefall. Die Verkehrsbeobachtung bildet einen zweiten Einsatzschwerpunkt", heißt es aus Unterfranken.

Alle drei Regierungsbezirke wollen die Luftbeobachtung verlängern, falls die Hitze weiter anhält. Zudem wir jeweils an die Bevölkerung appelliert, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen.

