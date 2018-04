Walter Nussel kämpft gegen die Bürokratie in Bayern

NÜRNBERG - Mit dem Amtsschimmel ist es angeblich wie mit der vielköpfigen Hydra. Wenn man ihr einen Kopf abschlägt, wachsen an dieser Stelle zwei neue nach. Walter Nussel (CSU), der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Bürokratieabbau hat den Kampf dennoch aufgenommen.

"Es gibt keinen Lebensbereich, der nicht an uns herangetragen wird", sagt Nussel, der oberste Entbürokratisierer in Bayern. © Foto: Sven Hoppe/dpa



Zum Beispiel setzt sich der Landtagsabgeordnete aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt dafür ein, dass sich manche Vorschriften des Bodenschutzprogramms im Freistaat nicht zu extremen Kostentreibern, zum Beispiel bei Straßensanierungen, entwickeln. Die Regularien sollen verhindern, dass kontaminierter Bodenaushub falsch gelagert oder entsorgt wird, was grundsätzlich nicht verkehrt ist. Wenn aber selbst bei einer kleinen Straßenreparatur die dafür ausgehobenen zwei Kubikmeter Erdreich untersucht und möglicherweise teuer als Sondermüll entsorgt werden müssen, dann läuft nach Ansicht des mittelfränkischen CSU-Politikers etwas aus dem Ruder.

Nicht nur bei solchen Themen sieht Nussel Handlungsbedarf: "Es gibt keinen Lebensbereich, der nicht an uns herangetragen wird", resümiert der CSU-Politiker aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt, der seit Februar vergangenen Jahres als "Bayerns oberster Entbürokratisierer" fungiert. Berufen vom damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer und ausgestattet mit einem Team von vier Mitarbeitern, durchforstet der 52-Jährige seitdem den bayerischen Paragrafendschungel.

Kontakt zu Bürgern

Nussels kleine Abteilung sitzt in der Bayerischen Staatskanzlei, denn in viele der zu bekämpfenden bürokratischen Auswüchse ist nicht nur ein Ministerium involviert. Der gelernte Land- und Forstwirt, der außerdem eine Ausbildung zum Feinzerspanungsmechaniker absolviert hat, muss also immer wieder ressortübergreifend arbeiten.

Außerdem sucht Nussel bei Regionalkonferenzen den Kontakt mit Bürgern, um über Erfahrungen und Probleme der Bevölkerung mit der Bürokratie zu diskutieren. Die vorletzte Station seiner Tour durch die Regierungsbezirke ist Mittelfranken, für die Debatte im Nürnberger Dienstsitz des bayerischen Finanz- und Heimatministeriums haben sich über 150 Personen angemeldet.

Auch in Verbänden Probleme

Der Fachmann für Bürokratieabbau trifft hier nicht nur auf Vertreter von Behörden, sondern auch auf ehrenamtliche Verbandsfunktionäre, die unter anderem die im Mai in Kraft tretende Novellierung der Datenschutzgrundverordnung umtreibt. Der strengere Umgang mit personenbezogenen Daten könnte die Vereinsarbeit wesentlich erschweren und verteuern, warnt Nussel, der auch Vorsitzender des 1. FC Herzogenaurach ist und sich seit vielen Jahren als Feuerwehrkommandant engagiert.

In letzterer Funktion bekam er es mit der vermeintlichen Regulierungswut beim Brandschutz zu tun. Etwa mit der angeblichen Vorschrift, dass auf den Fluren der Kindergärten keine selbst gemalten Bilder der Kinder mehr aufgehängt werden dürfen. Kein Gesetz schreibt das vor, dennoch wurde die mutmaßliche Vorschrift in vielen Einrichtungen umgesetzt.

Wirtschaftliche Interessen

Ein Problem sei, dass hinter mancher neuen Regelung handfeste wirtschaftliche Interessen von Unternehmen stecken, etwa hinter der Forderung nach einer neuen DIN-Norm, die technisch aufwendigere Brandschutzschalter für viele Räumlichkeiten vorschreibt. "Jedes Jahr kommen in Deutschland rund 2500 neue DIN-Vorschriften dazu, abgeschafft wird aber kaum eine", sagt Nussel.

Insgesamt ist man nach Ansicht des CSU-Politikers auf einem guten Weg im Freistaat. Die Ende 2013 eingeführte Paragrafenbremse, nach der für jede neu eingeführte Regelung eine bestehende gestrichen werden muss, habe sich bewährt. Laut Marcel Huber, bis vor kurzem Chef der Staatskanzlei, gibt es in Bayern zehn Prozent weniger Gesetze als zu Beginn der Legislaturperiode. "Das kriegt bloß keiner mit", bedauert Nussel.

André Ammer