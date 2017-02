Wand in Mehrfamilienhaus stürzt ein: Vier Verletzte

Plötzlich gab am Sonntag das Gemäuer nach - Kripo ermittelt - vor 24 Minuten

BAD KISSINGEN - Schock für eine Familie in Bad Kissingen: Vier Menschen sind am Sonntagmittag verletzt worden, als in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eine Wand einstürzte.

Es war kurz nach 12 Uhr am Sonntag, Mittagessenszeit. Eine Familie hielt sich gerade in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hemmerichstraße in Bad Kissingen auf, als urplötzlich eine Wand nachgab und einstürzte. Warum, das sei noch völlig unklar, sagte ein Sprecher der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken auf Nachfrage.

Vater, Mutter sowie zwei Kinder wurden bei dem Einsturz leicht verletzt. Glücklicherweise handelte es sich bei dem bröckelnden Gemäuer nicht um eine tragende Wand, sondern lediglich um eine Zwischenwand, die an die Küche angrenzte. Deshalb bestehe keine Einsturzgefahr für die Decke oder gar das ganze Gebäude, so der Polizeisprecher.

Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Im Laufe des Sonntags will die Polizei weitere Erkenntnisse bekanntgeben.

