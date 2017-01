Wanderer zündet Signalfeuer und steckt Berg in Brand

Mann brach sich das Bein und wollte auf sich aufmerksam machen - vor 1 Stunde

KÖCHEL AM SEE - Er will mit einem Signalfeuer auf sich aufmerksam machen. Doch dann entfacht der verunglückte Bergwanderer in Oberbayern versehentlich einen Großbrand.