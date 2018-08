Wanderreporter besucht Auffangstation in Ruppmannsburg

Bianca Seefelder holt spanische Windhunde aus Tötungsstationen und Tierheimen - vor 49 Minuten

RUPPMANNSBURG - NN-Wanderreporter Benjamin Huck hat am Sonntag einen Abstecher zu einer besonderen Hunderasse gemacht: den spanischen Windhunden.

Am Samstag lief Wanderreporter Benjamin Huck von Pleinfeld nach Heideck und dann am Sonntag weiter nach Thalmässing. In dessen Ortsteil Ruppmannsburg stattete er den spanischen Windhunden einen Besuch ab. Foto: Benjamin Huck



Freudig werde ich schon von gut 25 Hunden begrüßt, denen die Zunge bei der Hitze genauso heraushängt wie mir nach meinem Marsch zum höchsten Punkt im Kreis Roth. Bianca Seefeld kümmert sich seit 2004 um die spanischen Windhunde, auch Galgo español genannt. Die Tiere werden in Südspanien für die Hasenjagd eingesetzt und dann nach drei bis vier Jahren auf manchmal grausame Art und Weise "entsorgt" – von ihren ehemaligen Besitzern erschossen oder im Wald aufgehängt.

Seefeld holt die Tiere aus Tötungsstationen und Tierheimen in den Thalmässinger Ortsteil, wo sie an Hundeliebhaber weitervermittelt werden. Ein Vollzeitjob, denn die Hunde müssen nicht nur gefüttert werden, sondern kommen auch immer wieder in die Tierklinik, weil sie in Spanien so schlecht behandelt wurden und immer noch Wunden ihrer Vergangenheit tragen. Trotz der teils negativen Erfahrungen mit Menschen sind die Tiere sehr freudig und haben ein einnehmendes Wesen. Der Verein "Galgorettung Fränkisches Seenland" trägt sich ausschließlich durch Spenden.

