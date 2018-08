Wanderreporterin Birgit erlebt schweißtreibendes Wochenende

Für die Fürther Lokalredakteurin ging es bis nach Scheinfeld - vor 55 Minuten

MÜNCHSTEINACH - Am Wochenende machte sich Wanderreporterin Birgit Heidingsfelder auf den Weg von Vestenbergsgreuth nach Münchsteinach. Von dort ging es weiter nach Scheinfeld.

Gerhard Beyer (l.), Jürgen Poggemann und Barbara Weißbach setzen in Münchsteinach auf Armbaden gegen die Hitze.



Ein Schwimmbad wäre schön bei diesen schweißtreibenden Temperaturen. Eigentlich haben sie ja eins in dem beschaulichen Urlaubsörtchen Münchsteinach. Allerdings wird es gerade saniert. Baden aber kann man zumindest die Arme und die Füße: in der Kneippanlage am Mehrgenerationenplatz.

Der sperrige Begriff passt so gar nicht in die Kulisse aus altersschiefem Fachwerk, Schrebergärten, aus denen sich Sonnenblumen gegen den Himmel recken – und jenem Becken, in dem zwei ihre Runden drehen, als ich eintreffe: Jürgen Poggemann und Barbara Weißbach. Beide kreuzen insgesamt vier Wochen lang durch Deutschland, mit dem Rad. "Noch drei", sagt er, "dann haben wir tausend Kilometer geschafft".

Nun, beide sind über 60. Und nein, sie haben keine E-Bikes. Ich schäle mich aus Schuhen und Socken heraus, stakse mit durchs erfrischende Wasser. Am Abend lege ich mich ins Pensionsbett, Jürgen Poggemann und Barbara Weißbach dagegen verbringen die Nacht im Zelt.

Birgit Heidingsfelder