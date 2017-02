Warm anziehen: Grauer Himmel und Minusgrade

Ostwetterlage bringt kühlere Luft und Wolkenfelder nach Franken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Es wird noch ein Stück kühler und die Wolken bleiben uns bis zum Wochenende erhalten. Erst am Montag ist Sonne drin. Temperaturmäßig zieht es nochmal etwas an.

Der Mittwoch zeigt sich meist bewölkt und grau bei Temperaturen um 2 Grad. © Olivia Barth-Jurca



Heute Morgen war es beim ersten Schritt aus der Haustür schon etwas frischer als noch gestern. Heute fällt das Quecksilber nämlich nochmals ein klein wenig: Um die 0 Grad sind es, auch tagsüber wird es nicht viel wärmer, höchstens zwei Grad erwartet wetter.com.

Der Wetterochs prognostiziert einen wechselnd bewölkten Himmel, ab und an könnte nach seiner Prognose sogar etwas Schnee fallen. Der Wind weht derweil schwach aus Osten. Der Wetterdienst von nordbayern.de rechnet in den kommenden Tagen auch mit Nebel.

Am morgigen Donnerstag wird es nochmal etwas kühler. Die Tageshöchstwerte sinken auf -1 Grad. Das bleibt bis zum Wochenende so, am Sonntag sind sogar -7 Grad möglich, schreibt wetter.com.

Von Freitag bis Sonntag weht der Wind allerdings wieder aus Südost und bringt mildere Luftmassen in die Region. Ein Föhn aus den Bergen trocknet die Luft ab, so dass ab Montag die Sonne auch wieder öfter scheint.