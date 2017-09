Warm einpacken: Schmuddelwetter zum Wochenstart

Regenschauer und kalte Temperaturen lassen uns frösteln - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Während der Sonntag relativ mild endete, startet die neue Woche mit viel Regen, grauen Wolken und kühlen Temperaturen. Um sich von dem miesen Wetter die Laune nicht verderben zu lassen, helfen nur Regenschirm und eine warme Jacke.

Ein Blick aus dem Fenster am Montagmorgen lässt nichts Gutes verheißen: Graue Wolken bedecken den Himmel und laut wetter.com soll es bis in die Mittagsstunden regnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 13 Grad und sorgen damit für richtig ungemütliches Schmuddelwetter. Da hilft nur: warm einpacken! Gegen Abend wird es allerdings wieder etwas milder.

Bilderstrecke zum Thema

