Warme Aussichten: Nach dem Blitzeis folgt der Frühling

In der Oberpfalz fiel am Freitag sogar der Unterricht aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Lage in Franken hat sich in weiten Teilen entspannt. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Freitagmorgen noch vor Glätte wegen überfrierender Nässe. Doch zum Wochenende wird es dann aber heiter bis wolkig.