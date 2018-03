Wärme und Sonne: Frühling hält Einzug in Franken

Am Sonntag sind bis zu 18 Grad drin - Regen am Montag möglich - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Mit warmen Temperaturen und insgesamt sieben Stunden Sonne sorgt Petrus für einen frühlingshaften Sonntag. Bestes Wetter also, um den Tag draußen an der frischen Luft zu verbringen - mit Sonnenbrille und vielleicht dem ersten Eis des Jahres. Einfach herrlich!

Sonne satt und warme Temperaturen locken am Sonntag in die Nürnberger Innenstadt. © Katrin Wiersch



Der Frühling zeigt sich langsam immer deutlicher in Franken. Zwar tummeln sich am Sonntag einige Wolkenfelder am Himmel, dazwischen wird es aber sonnig und warm. Wetter.de kündigt bis zu 18 Grad und insgesamt sieben Sonnenstunden an. Auch der Wetterochs vermeldet milde Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad. Außerdem soll es niederschlagsfrei bleiben. Lediglich in der Nacht wird es mit frischen Böen etwas ungemütlicher. Die Tiefsttemperaturen betragen dann etwa 5 Grad.

Die neue Woche bleibt zunächst weiterhin mild aber wechselhaft: Am Montag zieren wieder drei verregnete Wolkensymbole die Tagesprognose des Wetterdienstes von nordbayern.de - die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt satte 90 Prozent. Der Deutsche Wetterdienst geht dagegen von mehr Sonne und bis zu 15 Grad aus.

Auch für den Dienstag werden ähnliche Wetterverhältnisse prognostiziert. In diesem Sinne: Regenschirm nicht vergessen. So richtig frieren muss man bei Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad aber auch nicht mehr.